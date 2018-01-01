Биография

Чарльз Ровен — продюсер. Обладатель нескольких кинематографических премий. Родился в 1949 году. Будущий кинодеятель начинал с должности ассистента продюсера на съемках драмы «Некоторые называют это любовью» 1973 года. Спустя несколько лет основал собственную продюсерскую компанию. К активной работе в кинематографе вернулся в 1983 году со спортивной мелодрамой «Сердце как колесо» о женщине-автогонщице. Первым серьезным успехом продюсера стала криминальная комедия 1990 года «Человек в кадиллаке». Высокие рейтинги получил триллер 1992 года «Окончательный анализ», повествующий о сложностях личной жизни хитроумного психоаналитика. Начиная со второй половины 90-х годов продюсер участвует в создании картин самого высокого класса. Знаковой становится лента 1995 года «12 обезьян». Когда через 20 лет по тому же сюжету снимается сериал, Ровен выступает продюсером 24 эпизодов фильма. Также участвовал в создании картины «Город ангелов» 1998 года. Несколько боевиков о супергероях дали продюсеру хороший доход, а черная комедия 2013 года «Афера по-американски» принесла номинацию на «Оскара» и победы в многочисленных конкурсах.