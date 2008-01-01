Ограбление на Бейкер-Стрит (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Фильм «Ограбление на Бейкер-стрит» (2008) — криминальный триллер с Джейсоном Стэйтемом по мотивам реальных событий 1971 года.
Терри Лезер — хозяин убыточной автомастерской, и сейчас у него проблемы с деньгами. Бывшая подруга Мартин подкидывает идею ограбить банк — это, конечно, рискованно, зато быстро избавит от финансовых трудностей. Терри собирает команду, и они арендуют магазин рядом с банком, чтобы прорыть тоннель к хранилищу. Терри и его подельникам удалось не только проникнуть в банк, но и похитить деньги, драгоценности и компроматы на влиятельных лиц. Однако грабители не подозревают, что их действия привлекли внимание спецслужб и криминальных структур, жаждущих любой ценой вернуть компрометирующие документы.
Фильм отлично передает атмосферу 1970-х годов и показывает, как одно ограбление может вскрыть сеть коррупции и интриг на высших уровнях власти. Смотреть «Ограбление на Бейкер-стрит» онлайн рекомендуем всем, кто любит фильмы про ограбления, на нашем видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Роджер
Дональдсон
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- СБАктриса
Саффрон
Берроуз
- СКАктёр
Стивен
Кэмпбелл Мур
- Актёр
Дэниэл
Мейс
- Актёр
Джеймс
Фолкнер
- АДАктёр
Алки
Дэвид
- Актёр
Майкл
Джибсон
- ДТАктриса
Джорджия
Тейлор
- РЛАктёр
Ричард
Линтерн
- ПБАктёр
Питер
Боулз
- Сценарист
Дик
Клемент
- ЙЛСценарист
Йен
Ла Френас
- Продюсер
Чарльз
Ровен
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Меншагин
- ФХХудожник
Фил
Харви
- МСХудожник
Марк
Скратон
- ДБХудожник
Джон
Буш
- ДГМонтажёр
Джон
Гилберт
- МКОператор
Майкл
Коултер
- ДПКомпозитор
Дж.
Питер Робинсон