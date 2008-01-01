Ограбление на Бейкер-Стрит (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм «Ограбление на Бейкер-стрит» (2008) — криминальный триллер с Джейсоном Стэйтемом по мотивам реальных событий 1971 года.



Терри Лезер — хозяин убыточной автомастерской, и сейчас у него проблемы с деньгами. Бывшая подруга Мартин подкидывает идею ограбить банк — это, конечно, рискованно, зато быстро избавит от финансовых трудностей. Терри собирает команду, и они арендуют магазин рядом с банком, чтобы прорыть тоннель к хранилищу. Терри и его подельникам удалось не только проникнуть в банк, но и похитить деньги, драгоценности и компроматы на влиятельных лиц. Однако грабители не подозревают, что их действия привлекли внимание спецслужб и криминальных структур, жаждущих любой ценой вернуть компрометирующие документы.



Фильм отлично передает атмосферу 1970-х годов и показывает, как одно ограбление может вскрыть сеть коррупции и интриг на высших уровнях власти. Смотреть «Ограбление на Бейкер-стрит» онлайн рекомендуем всем, кто любит фильмы про ограбления, на нашем видеосервисе Wink!



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