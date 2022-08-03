Фильм Время ведьм (2010)
9.12010, Season of the Witch
Фэнтези, Приключения91 мин18+
О фильме
XIV столетие. В Европе свирепствует чума. Виновницей смертоносной беды признают беззащитную девушку. Умирающий кардинал просит рыцаря Бэймена доставить ведьму в далекое аббатство. Семеро верховых и повозка с железной клеткой, в которой заточена обвиняемая, отправляются в опасное путешествие.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ДСРежиссёр
Доминик
Сена
- Актёр
Николас
Кейдж
- РПАктёр
Рон
Перлман
- СКАктёр
Стивен
Кэмпбелл Мур
- Актёр
Стивен
Грэм
- Актёр
Ульрих
Томсен
- Актриса
Клэр
Фой
- Актёр
Роберт
Шиэн
- КЛАктёр
Кристофер
Ли
- КРАктёр
Кевин
Риис
- ЭХАктёр
Эндрю
Хефлер
- АГПродюсер
Алекс
Гартнер
- Продюсер
Чарльз
Ровен
- САПродюсер
Стив
Александр
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ТЛХудожник
Тибор
Лазар
- ГШХудожница
Габриелла
Шимон
- КПХудожник
Карло
Поджоли
- БДМонтажёр
Боб
Дюксе
- Монтажёр
Марк
Хелфрич
- ДЦМонтажёр
Дэн
Циммерман
- АМОператор
Амир
М. Мокри
- АЭКомпозитор
Атли
Эрварссон