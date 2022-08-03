XIV столетие. В Европе свирепствует чума. Виновницей смертоносной беды признают беззащитную девушку. Умирающий кардинал просит рыцаря Бэймена доставить ведьму в далекое аббатство. Семеро верховых и повозка с железной клеткой, в которой заточена обвиняемая, отправляются в опасное путешествие.

