Время ведьм
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Время ведьм

Фильм Время ведьм (2010)

9.12010, Season of the Witch
Фэнтези, Приключения91 мин18+

О фильме

XIV столетие. В Европе свирепствует чума. Виновницей смертоносной беды признают беззащитную девушку. Умирающий кардинал просит рыцаря Бэймена доставить ведьму в далекое аббатство. Семеро верховых и повозка с железной клеткой, в которой заточена обвиняемая, отправляются в опасное путешествие.

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Время ведьм»