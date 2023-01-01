Биография

Марк Хелфрич – монтажер, режиссер, родился 13 ноября 1957 года. Фильмография насчитывает более полусотни полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали фильмы «Хищник», «Красный Дракон», «Час пик», «Побег», «Воздушные змеи», «Семьянин», «Люди Икс: Последняя битва» и др. Свою кинокарьеру монтажер начал в 1983 году. Дебютным фильмом Марка Хелфрича стал криминальный триллер «Месть ниндзя». Затем он работал над монтажом боевика «Рэмбо: Первая кровь 2». В 1987 году на экраны вышел его фильм «Хищник» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. В 1991 году монтажер работал над созданием комедийного боевика «Последний бойскаут» с Брюсом Уиллисом и Дэймоном Уайансом. В 1998 году выпустил боевик «Час пик» Джеки Чаном и Крисом Такером. В 2002 году Марк Хелфрич участвовал в создании кинокартины «Красный Дракон». Главные роли в этом фильме исполнили Энтони Хопкинс и Эдвард Нортон. В 2006 году на экраны вышел еще один проект монтажера, фантастический боевик «Люди Икс: Последняя битва». Небольшую роль Марк Хелфрич как актер сыграл в этом фильме. В 2005 году как режиссер он участвовал в создании сериалов «Кости» и «Побег». В 2017 году занимался монтажом приключенческой комедии «Джуманджи: Зов джунглей».