Биография

Ирландский актер Роберт Шиэн прославился еще в юности. К тридцати годам Шиэн обзавелся репутацией талантливого артиста и армией преданных поклонников. Роберт Шиэн с детства мечтал стать актером. Он играл в школьном театре, а позже стал посещать кинопробы. В возрасте 14 лет Роберт получил сложную драматическую роль в фильме «Песня для изгоя». Картина рассказывала о школе для трудных подростков, в которой царят жестокие порядки. В школьные годы Шиэн снялся в более чем десятке британских фильмов и сериалов. Роли были эпизодическими, но позволяли продемонстрировать талант и добавить очередную строчку к резюме. В 2009 году Роберт присоединился к актерскому составу сериала «Отбросы». Роль подростка со сверхспособностями принесла молодому актеру популярность. После этого успеха список фильмов Роберта Шиэна стал быстро расти. Молодой человек снялся в таких картинах, как «Убить Боно», «Время ведьм» и «Орудия смерти: город костей». Среди последних проектов актера – фантастический фильм «Хроники хищных городов» и сериал «Академия Амбрелла», в котором Шиэн вновь играет роль человека со сверхспособностями.