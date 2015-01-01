Лунная афера
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Лунная афера

Лунная афера (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

7.92015, Moonwalkers
Боевик, Комедия92 мин18+

О фильме

Тайный агент ЦРУ разыскивает Стэнли Кубрика, чтобы заказать ему фильм про высадку астронавтов на лунную поверхность. Но вместо Кубрика агент встречает афериста Джонни, который устраивает съемки на стремной студии порнофильмов, где невесомость достигается благодаря крепкому косяку…

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Страна
Франция
Жанр
Комедия, Боевик
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лунная афера»