Лунная афера (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
7.92015, Moonwalkers
Боевик, Комедия92 мин18+
О фильме
Тайный агент ЦРУ разыскивает Стэнли Кубрика, чтобы заказать ему фильм про высадку астронавтов на лунную поверхность. Но вместо Кубрика агент встречает афериста Джонни, который устраивает съемки на стремной студии порнофильмов, где невесомость достигается благодаря крепкому косяку…
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АБРежиссёр
Антуан
Барду-Жаке
- РПАктёр
Рон
Перлман
- РГАктёр
Руперт
Гринт
- Актёр
Роберт
Шиэн
- СКАктёр
Стивен
Кэмпбелл Мур
- ЭЛАктёр
Эрик
Лёмпарт
- КБАктёр
Кевин
Бишоп
- ТААктёр
Том
Ауденарт
- ЭСАктриса
Эрика
Сэйнт
- ДБАктёр
Джей
Бенедикт
- КШАктёр
Керри
Шейл
- АБСценарист
Антуан
Барду-Жаке
- ЖБПродюсер
Жорж
Берманн
- ПДПродюсер
Петер
Де Мегд
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- АСАктёр дубляжа
Ант�он
Савенков
- Актёр дубляжа
Григорий
Калинин
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- КГМонтажёр
Крис
Гилл
- АГКомпозитор
Алекс
Гофер
- КВКомпозитор
Каспер
Виндинг