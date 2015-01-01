Лунная афера (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Тайный агент ЦРУ разыскивает Стэнли Кубрика, чтобы заказать ему фильм про высадку астронавтов на лунную поверхность. Но вместо Кубрика агент встречает афериста Джонни, который устраивает съемки на стремной студии порнофильмов, где невесомость достигается благодаря крепкому косяку…



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