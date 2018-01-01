Биография

Кристофер Ли — британский актер театра, кино и озвучивания. Был удостоен рыцарского звания и награжден орденом Британской империи за вклад в искусство. В 2005 году Ли был назван «самой востребованной звездой мира» по версии газеты USA Today после того, как три фильма с его участием собрали в американском прокате 640 миллионов долларов. Родился в Белгравии, Лондон, 27 мая 1922 года. Ли — потомственный аристократ. Его мать, графиня Эстель Мария Карандини, происходила из итальянской аристократической семьи. Отец служил в британской армии в чине полковника. После развода родителей Ли с матерью переехал в Швейцарию, а затем вернулся в Лондон, где учился в Веллингтонском колледже. Во время Второй мировой войны служил в Королевских военно-воздушных силах. Вернувшись с войны, Ли начал актерскую карьеру — поступил на обучение актерскому мастерству и подписал контракт с кинокомпанией Rank Organization в 1946 году. Кинокарьера Кристофера Ли началась в 1948 году с киноверсии «Гамлета», но известность ему принесли роли Франкенштейна в фильме 1957 года «Проклятие Франкенштейна», затем Дракулы, которого он играл несчетное количество раз. В 1970-х Ли сыграл главного злодея Франциско Скараманга в фильме о Джеймсе Бонде «Человек с золотым пистолетом». Позже он вернулся в Голливуд, существенно пополнив свою биографию заметными ролями: сыграл Сарумана в трилогии «Властелин колец» и графа Дуку в серии фильмов «Звездные войны» 2002–2005 годов.