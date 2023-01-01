Поезд ужасов
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Поезд ужасов

Поезд ужасов (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно

7.41972, Horror Express
Ужасы, Фантастика87 мин18+

О фильме

1906 год. Геологическая экспедиция находит в глухом районе Китая захоронение. Останки грузятся в Пекине на транссибирский экспресс, но уже на вокзале православный священник утверждает, что там находится нечистая сила.

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Страна
Великобритания, Испания
Жанр
Фантастика, Ужасы
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поезд ужасов»