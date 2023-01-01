Поезд ужасов (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно
7.41972, Horror Express
Ужасы, Фантастика87 мин18+
О фильме
1906 год. Геологическая экспедиция находит в глухом районе Китая захоронение. Останки грузятся в Пекине на транссибирский экспресс, но уже на вокзале православный священник утверждает, что там находится нечистая сила.
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СтранаВеликобритания, Испания
ЖанрФантастика, Ужасы
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЭМРежиссёр
Эухенио
Мартин
- КЛАктёр
Кристофер
Ли
- ПКАктёр
Питер
Кушинг
- АдАктёр
Альберто
де Мендоса
- СТАктриса
Сильвия
Тортоса
- ХПАктёр
Хулио
Пенья
- АдАктёр
Анхель
дель Позо
- ХЛАктриса
Хельга
Лине
- ЭРАктриса
Элис
Рейнхарт
- ХХАктёр
Хосе
Хаспе
- ЖРАктёр
Жорж
Риго
- ТСАктёр
Телли
Савалас
- ВИАктёр
Виктор
Исраэль
- АДСценарист
Арно
Д’Юссо
- БГПродюсер
Бернард
Гордон
- БФПродюсер
Бенжамин
Фиш
- КРПродюсер
Кеннет
Райв
- ГСПродюсер
Грегорио
Сакристьян
- РГХудожник
Рамиро
Гомес
- АУОператор
Алехандро
Ульоа
- ДККомпозитор
Джон
Какавас