Альфа-разлом
Wink
Фильмы
Альфа-разлом
6.82021, Alpha Rift
Фантастика, Комедия90 мин18+

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Альфа-разлом (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Фэнтези-экшн с Лансом Хенриксеном о геймере, жизнь которого меняет магический шлем. Нолан был обычным парнем – он любил отдыхать с друзьями, работал в игровом магазине и мечтал покорить сердце своей коллеги Гэбби. Но однажды на пороге магазина появляется курьер с необычной посылкой – шлемом от древних доспехов. Надев его, парень выдает себя – теперь о нем знает коварный лорд Драгсмир, которого когда-то заточил в волшебном камне отец Нолана. Так ничего не подозревавший продавец игр узнает, что он – наследник древнего рода рыцарей и ему суждено стать героем, хочет он того или нет. Сможет ли Нолан выдержать такую ответственность – узнаете, посмотрев фильм «Альфа-разлом» (2021) онлайн на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

4.1 IMDb