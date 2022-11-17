Фэнтези-экшн с Лансом Хенриксеном о геймере, жизнь которого меняет магический шлем. Нолан был обычным парнем – он любил отдыхать с друзьями, работал в игровом магазине и мечтал покорить сердце своей коллеги Гэбби. Но однажды на пороге магазина появляется курьер с необычной посылкой – шлемом от древних доспехов. Надев его, парень выдает себя – теперь о нем знает коварный лорд Драгсмир, которого когда-то заточил в волшебном камне отец Нолана. Так ничего не подозревавший продавец игр узнает, что он – наследник древнего рода рыцарей и ему суждено стать героем, хочет он того или нет. Сможет ли Нолан выдержать такую ответственность – узнаете, посмотрев фильм «Альфа-разлом» (2021) онлайн на Wink.

