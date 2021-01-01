Глухая ночь (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Независимый фильм ужасов о психопатах, терроризирующих целую деревню, с участием легендарного Лэнса Хенриксена. Двое садистов в масках волков атакуют сельскую местность в штате Техас. Свою кровавую жатву они начинают с молодой пары – злодеи убивают парня и девушку, а их тела подбрасывают на ранчо, которым владеют сиблинги Томми и Джун. Из-за этого местные подозревают в убийстве Томми, но вскоре он сам становится жертвой маньяков в масках. Они осаждают ранчо, где отвергнутые обществом брат и сестра коротают время с друзьями. Смогут ли Томми, Джун и их приятели дать отпор негодяям – увидите в фильме «Глухая ночь» (2021), который можно смотреть онлайн в сервисе Wink.
Глухая ночь смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- РДРежиссёр
Ро�берт
Дин
- ДЭАктёр
Джейк
Этеридж
- ККАктриса
Колби
Крейн
- КОАктёр
Кайл
Оуверстрит
- МЛАктёр
Мэттью
Лоуренс
- Актёр
Лэнс
Хенриксен
- ШМАктриса
Шарлотта
МакКи
- ДХАктёр
Дариус
Хомайоун
- МКАктриса
Мерритт
К. Гловер
- БСАктёр
Бутс
Сауферлэнд
- РДСценарист
Роберт
Дин
- РДПродюсер
Роберт
Дин
- ЛДПродюсер
Люк
Дилан Тейлор
- СГПродюсер
Сид
Гудло
- СШХудожник
Скотт
Шульте
- АТКомпозитор
Александр
Тейлор