Глухая ночь (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Независимый фильм ужасов о психопатах, терроризирующих целую деревню, с участием легендарного Лэнса Хенриксена. Двое садистов в масках волков атакуют сельскую местность в штате Техас. Свою кровавую жатву они начинают с молодой пары – злодеи убивают парня и девушку, а их тела подбрасывают на ранчо, которым владеют сиблинги Томми и Джун. Из-за этого местные подозревают в убийстве Томми, но вскоре он сам становится жертвой маньяков в масках. Они осаждают ранчо, где отвергнутые обществом брат и сестра коротают время с друзьями. Смогут ли Томми, Джун и их приятели дать отпор негодяям – увидите в фильме «Глухая ночь» (2021), который можно смотреть онлайн в сервисе Wink.



Глухая ночь смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.