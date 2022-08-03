Ужаленные (фильм, 2015) смотреть онлайн
6.92015, Stung
Ужасы, Приключения83 мин18+
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О фильме
Вечеринка-маскарад заканчивается кровавым кошмаром, когда на людей нападают гигантские осы-убийцы, мутировавшие из обычных ос в огромных хищников. Двое молодых людей из обслуги, работающих на вечеринке, пытаются выжить в окружившем их ужасе.
СтранаСША, Германия
ЖанрКомедия, Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
5.1 IMDb