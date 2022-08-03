Ужаленные (фильм, 2015) смотреть онлайн

Вечеринка-маскарад заканчивается кровавым кошмаром, когда на людей нападают гигантские осы-убийцы, мутировавшие из обычных ос в огромных хищников. Двое молодых людей из обслуги, работающих на вечеринке, пытаются выжить в окружившем их ужасе.

