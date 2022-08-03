Ужаленные
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Ужаленные

Ужаленные (фильм, 2015) смотреть онлайн

6.92015, Stung
Ужасы, Приключения83 мин18+

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О фильме

Вечеринка-маскарад заканчивается кровавым кошмаром, когда на людей нападают гигантские осы-убийцы, мутировавшие из обычных ос в огромных хищников. Двое молодых людей из обслуги, работающих на вечеринке, пытаются выжить в окружившем их ужасе.

Страна
США, Германия
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
5.1 IMDb