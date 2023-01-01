Биография

Американский драматический и комедийный актер Мэтью О’Лири — актер нового поколения. Родился в Чикаго 6 июля 1987 года. Настоящее полное имя — Мэтью Джозеф О’Лири. Карьера Мэтью О’Лири началась в фильме «У мамы свидание с вампиром». Телевизионный фильм имел успех, который сопутствовал и подъему актера по профессиональной лестнице. Съемки в «Дети шпионов — 2», «Дети шпионов — 3» закрепляют этот успех. Роль Мэтью О' Лири в триллере «Внутренние волнения» вместе с Джоном Траволтой только способствовала растущей востребованности на съемочных площадках. Всего работал в более 40 фильмах, в том числе в картинах «Крепкий орешек — 4», «Проект Синяя книга», «Время». «Пророк». В 2011 году актер выходит на новый уровень творчества, создает и продюсирует собственный фильм, который замечен в определенных кругах медиа сообщества.