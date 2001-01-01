Скрытая угроза
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Скрытая угроза

Скрытая угроза (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно

8.42001, Domestic Disturbance
Триллеры, Криминал85 мин16+

Сюжет

Фрэнк Моррисон больше не живет со своей бывшей женой Сьюзан и сыном Дэнни, у которого теперь есть отчим, известный промышленник Рик Барнс. Несмотря на все попытки Рика подружиться с Дэнни, их отношения не клеятся. Вскоре Дэнни случайно становится свидетелем страшных событий: его отчим хладнокровно убивает и уничтожает труп странного незнакомца, недавно появившегося в городе.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скрытая угроза»

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