Скрытая угроза (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фрэнк Моррисон больше не живет со своей бывшей женой Сьюзан и сыном Дэнни, у которого теперь есть отчим, известный промышленник Рик Барнс. Несмотря на все попытки Рика подружиться с Дэнни, их отношения не клеятся. Вскоре Дэнни случайно становится свидетелем страшных событий: его отчим хладнокровно убивает и уничтожает труп странного незнакомца, недавно появившегося в городе.



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