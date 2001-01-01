Скрытая угроза (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно
8.42001, Domestic Disturbance
Триллеры, Криминал85 мин16+
Сюжет
Фрэнк Моррисон больше не живет со своей бывшей женой Сьюзан и сыном Дэнни, у которого теперь есть отчим, известный промышленник Рик Барнс. Несмотря на все попытки Рика подружиться с Дэнни, их отношения не клеятся. Вскоре Дэнни случайно становится свидетелем страшных событий: его отчим хладнокровно убивает и уничтожает труп странного незнакомца, недавно появившегося в городе.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ХБРежиссёр
Харольд
Беккер
- Актёр
Джон
Траволта
- Актёр
Винс
Вон
- ТПАктриса
Тери
Поло
- Актёр
Мэтью
О’Лири
- РСАктёр
Рубен
Сантьяго-Хадсон
- Актёр
Стив
Бушеми
- СФАктриса
Сьюзэн
Флойд
- АТАктриса
Анджелика
Торн
- ДЛАктёр
Джэймс
Лэйшли
- РТАктриса
Ребекка
Тилни
- ГДСценарист
Гари
Драклер
- ХБПродюсер
Харольд
Беккер
- Продюсер
Дональд
Де Лайн
- ЭДПродюсер
Энсон
Даунс
- ДДПродюсер
Джим
Дайер
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- Актриса дубляжа
Анастасия
Фомичёва
- БЧХудожник
Бэрри
Чусид
- РГХудожник
Роберт
Гринфилд
- ПХМонтажёр
Питер
Хонесс
- МСОператор
Майкл
Серезин
- ММКомпозитор
Марк
Манчина