Биография

Популярный американский продюсер, актер и сценарист Винс Вон (Винсет Энтони Вон) – лауреат многих наград и кинопремий за свои работы в сфере киноиндустрии. Родился актер в США, штат Миннесота, в бедной семье без особого дохода. После развода родителей за воспитание мальчика взялись дедушка с бабушкой. Воспитание оставляло желать лучшего, и парень вырос хулиганом. Из-за вспыльчивого характера со знаменитостью нелегко сработаться на съемочной площадке, но ему многое прощают за настоящий талант. С 2010 года состоит в браке с актрисой Кайли Уэбер. Пара воспитывает двоих детей. Ища денег и популярности, после окончания средней школы парень решил попытать счастья в Голливуде. И не прогадал. Успех приносит роль Нормана Бейтса в фильме Гас Ван Сента «Психо-Психоз». На сегодняшний день он считается одним из самых востребованных актеров и состоит в списке известного журнала «Форбс». Играет с Джоном Траволтой, Бредом Питтом и другими звездами экрана. В фильме «Развод по-американски» партнершей Вона по съемочной площадке стала Дженнифер Энистон. Роли Винса Вона всегда захватывают. Он действительно идеально владеет мастерством и благодаря своей харизме является любимчиком режиссеров.