Следственные органы используют искусственный интеллект под видом маленькой девочки, чтобы ловить педофилов. Но что случится, когда он обретет самосознание? Фантастическая драма «Кто она?» — фильм о человечности с участием Лэнса Хенриксена.



Ученого по имени Гарет приводят в комнату для допросов. Агенты Дина и Амос уверены, что он охотится за маленькими девочками в онлайн-чатах. Однако вскоре они узнают, что Гарет разработал искусственный интеллект, главная задача которого — выводить педофилов на чистую воду. Поначалу программа, которой Гарет дал имя Черри, кажется простой и функциональной: она отвечает на сообщения заранее подготовленными фразами с небольшими изменениями в зависимости от собеседника. Однако со временем Черри начинает развиваться и становится чем-то большим, чем предполагал ее создатель.



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