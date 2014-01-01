Дорога чести (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
8.02014, Road to Paloma
Триллеры, Драмы86 мин18+
Сюжет
Роберт Вольф, коренной американец, совершив самосуд над убийцей матери, вынужден скрываться от полиции. Его железный конь не знает усталости и летит по бескрайним пустынным хайвеям Америки. На пути Роберт встречает такого же бродягу на мотоцикле и дорога становится домом для них обоих.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДМРежиссёр
Джейсон
Момоа
- ДМАктёр
Джейсон
Момоа
- СШАктриса
Сара
Шахи
- ЛБАктриса
Лиза
Боне
- МРАктёр
Майкл
Рэймонд-Джеймс
- УСАктёр
Уэс
Стьюди
- ДВАктриса
Джилл
Вагнер
- Актёр
Лэнс
Хенриксен
- Актёр
Крис
Браунинг
- ТААктёр
Ти
Александр
- ДГСценарист
Джонатан
Гиршбейн
- ДМСценарист
Джейсон
Момоа
- РГСценарист
Роберт
Гомер Моллохан
- ДМПродюсер
Джейсон
Момоа
- ЭЛПродюсер
Эрик
Ласисте
- БМОператор
Брайан
Мендоза
- ОБКомпозитор
Охад
Беншетри