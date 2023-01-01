Биография

Крис Браунинг – актер, известный американский деятель искусства. Браунинг снимается в популярных фильмах и телесериалах, выступает на телевидении и озвучивает видеоигры. Артист увлекается успешным написанием сценариев. Крис Браунинг родился в американском городе Рино в 1969 году, 1 января. После школы он окончил Академию искусств Лос-Анджелеса. Его актерская карьера началась успешно, но была прервана из-за проблем артиста с законом и пристрастия к запрещенным препаратам. Браунинг нашел в себе силы преодолеть зависимость и вернуться к работе в кино. Актер женат, проживает в Калифорнии, воспитывает дочь. В списке работ Криса Браунинга фильмы, получившие любовь зрителей во всем мире, – «Книга Илая», «Терминатор: да придет спаситель», «CSI: особо тяжкие преступления», «Поезд на Юму». На первые съемки в американском сериале он был приглашен в 1987 году. Первая главная роль Криса Браунинга в фильме «Дети капитана Гранта» была в 1996 году. В актерской карьере Криса Браунинга роли в сериалах «Рэй Донован», «Сыны Анархии» и «От заката до рассвета». Актер принял участие в съемках более пятидесяти проектов, так же он работал над озвучкой видеоигры Call of Duty.