Неуязвимый (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мистический триллер с Лэнсом Хенриксеном и Наташей Хенстридж о парне, получившем суперспособности, но использующем их не во имя добра, а ради мести. Келли Мэйсон — молодой человек, страдающий от пикацизма, расстройства пищевого поведения, из-за которого он постоянно ест несъедобное. Врачам не удается помочь, одноклассники над ним издеваются, а отчаявшаяся мать обращается целителю Флюгеру — бывшему аферисту, чудесным образом получившему способность помогать другим. Но процедура заканчивается смертью Флюгера, чей дар передается Келли: на парне моментально заживают раны, а любая причиненная боль возвращается обидчику. Теперь все, кто над ним издевался, получат по заслугам. Каким образом — узнаете из фильма «Неуязвимый» (2020), посмотрев его онлайн на Wink.



Неуязвимый смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.