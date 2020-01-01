Неуязвимый (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Мистический триллер с Лэнсом Хенриксеном и Наташей Хенстридж о парне, получившем суперспособности, но использующем их не во имя добра, а ради мести. Келли Мэйсон — молодой человек, страдающий от пикацизма, расстройства пищевого поведения, из-за которого он постоянно ест несъедобное. Врачам не удается помочь, одноклассники над ним издеваются, а отчаявшаяся мать обращается целителю Флюгеру — бывшему аферисту, чудесным образом получившему способность помогать другим. Но процедура заканчивается смертью Флюгера, чей дар передается Келли: на парне моментально заживают раны, а любая причиненная боль возвращается обидчику. Теперь все, кто над ним издевался, получат по заслугам. Каким образом — узнаете из фильма «Неуязвимый» (2020), посмотрев его онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
- МГРежиссёр
Мартин
Гиги
- Актёр
Лэнс
Хенриксен
- Актриса
Наташа
Хенстридж
- АБАктёр
Адам
Бич
- ЭНАктёр
Элайджа
Нельсон
- ШДАктриса
Шелби
Джейнс
- ККАктёр
Кайла
Карлсон
- ЭААктриса
Энджелин
Аппель
- ДГАктёр
Дэвид
Гридли
- ГКАктёр
Гэвин
Касаленьо
- УРАктёр
Уилл
Ропп
- ДШСценарист
Дж.
Шоун Харрис
- ДШПродюсер
Дж.
Шоун Харрис
- ГУПродюсер
Гейлен
Уокер
- ПДМонтажёр
Питер
Девани Флэнеган
- МЗОператор
Массимо
Зери