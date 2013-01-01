Странник (фильм, 2013) смотреть онлайн
5.92013, The Rambler
Ужасы, Триллеры94 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Выйдя из тюрьмы, человек по кличке Бродяга, отправляется в странное путешествие для того, чтобы воссоединиться с родным братом, которого когда-то давно потерял.
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Информация
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Режиссёр
Кэлвин
Ридер
- Актёр
Дермот
Малруни
- Актриса
Линдсей
Палсифер
- Актриса
Наташа
Лионн
- Актёр
Джеймс
Кэди
- СШАктёр
Скотт
Шэрот
- ПБАктёр
Пол
Блотт
- РРАктриса
Робин
Рид
- СПАктёр
С.
Пол Демпси
- КЛАктриса
Кэрри
Лазар
- ФМАктриса
Фран
Мартоне
- Сценарист
Кэлвин
Ридер
- НБПродюсер
Натаниель
Болотин
- КДПродюсер
Кристо
Димессис
- РМПродюсер
Роджер
М. Майер
- БМХудожник
Бобби
Маринелли
- БПМонтажёр
Базз
Пирс
- ДМОператор
Дэвид
МакФарланд
- ДМКомпозитор
Джед
Маё
- ХМКомпозитор
Хезер
МакИнтош