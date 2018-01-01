Биография

Рут Негга — актриса из Ирландии. Номинировалась на «Оскар» после того, как снялась в ленте «Лавинг». Родилась в Аддис-Абебе 7 января 1982 года. Детство прошло в Ирландии, куда ее увезла мать, напуганная политической обстановкой в Эфиопии. Девочка рано поняла, что хочет стать актрисой, поэтому получила в колледже соответствующее образование. Затем она пошла работать в театр и добилась успехов. Покорять мир кино Рут Негга начала с короткометражек, и дебют оказался удачным. Ее заметили и достаточно быстро позвали в фильмы «Завтрак на Плутоне», «Ширли» и «Изоляция», за роли в которых была номинирована на премию IFTA Award. Поклонникам больше всего запомнилась ролями в сериалах «Отбросы», «Проповедник», «Секретарши» и «Агенты Щ.И.Т.». Также ее можно увидеть в фильмах «Война миров Z», «12 лет рабства», «Варкрафт» и «К звездам». Помимо съемок в кино и сериалах, причастна к модельному бизнесу — европейские модные дома неоднократно использовали ее для рекламы своей продукции. Продолжает исполнять главные роли в различных спектаклях.