Биография

Лив Тайлер — американская актриса и продюсер. Родилась в Нью-Йорке 1 июля 1977 года. В 14 лет Лив благодаря своей матери пришла в модельный бизнес — девочка участвовала в фотоссесиях для модных журналов, а также получала заказы на съемки в рекламе. Первую популярность будущей актрисе принес клип группы Aerosmith на трек Crazy, в котором девушка снялась в паре с Алисией Сильверстоун. Дебютный фильм с участием Лив Тайлер вышел в 1994 году — это была криминальная драма «Безмолвная схватка», однако настоящий успех поджидал актрису годом позже. В 1995 году кинодеятельнице досталась ведущая роль в драме Бернардо Бертолуччи «Ускользающая красота», которая номинировалась на «Золотую пальмовую ветвь». Самые известные роли Тайлер: Бетти Росс из «Невероятного Халка», эльфийка Арвен из трилогии «Властелин колец» и Грейс из «Армагеддона» Майкла Бэя.