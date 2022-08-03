Цена страсти (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
Психологический триллер «Цена страсти» 2011 года — полная драматизма история, когда смерть одного человека оказывается единственным способом спасти другого.
Детектив Холлис — опытный переговорщик, который сумел сохранить жизнь не одному потенциальному самоубийце. Но очередной вызов не похож на остальные: полицейский понимает, что перед ним человек, который оказался на краю пропасти не потому, что хочет уйти из этого мира. Из диалога становится понятна предыстория: Гэвин — так зовут парня, который пытается покончить с собой, — знакомится с соседями — тихой Шаной и ее глубоко религиозным мужем Джо. Между Гэвином и Шаной возникает притяжение, а Джо использует религию как инструмент контроля и давления. Запретная страсть просто не может закончиться ничем хорошим, но никто и представить не мог, что цена окажется столь высока.
«Цена страсти» — фильм для ценителей камерных триллеров, где любовь, ревность и фанатичная вера замешиваются в гремучий коктейль, способный взорваться в любой момент. Смотреть картину, главные роли в которой сыграли Чарли Ханнэм, Лив Тайлер и Патрик Уилсон, можно на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- МЧРежиссёр
Мэтью
Чэпмен
- Актёр
Чарли
Ханнэм
- Актриса
Лив
Тайлер
- Актёр
Патрик
Уилсон
- Актёр
Терренс
Ховард
- КГАктёр
Кристофер
Горам
- ЖФАктриса
Жаклин
Флеминг
- МГАктриса
Максин
Греко
- ДУАктёр
Дин
Уэст
- МЧСценарист
Мэтью
Чэпмен
- Продюсер
Марк
Дэймон
- Продюсер
Моше
Дайамант
- Продюсер
Майкл
Мэйлер
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ДБХудожник
Джейсон
Болдуин Стюарт
- ББОператор
Бобби
Буковски
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр