Цена страсти (фильм, 2011) смотреть онлайн

Психологический триллер «Цена страсти» 2011 года — полная драматизма история, когда смерть одного человека оказывается единственным способом спасти другого.



Детектив Холлис — опытный переговорщик, который сумел сохранить жизнь не одному потенциальному самоубийце. Но очередной вызов не похож на остальные: полицейский понимает, что перед ним человек, который оказался на краю пропасти не потому, что хочет уйти из этого мира. Из диалога становится понятна предыстория: Гэвин — так зовут парня, который пытается покончить с собой, — знакомится с соседями — тихой Шаной и ее глубоко религиозным мужем Джо. Между Гэвином и Шаной возникает притяжение, а Джо использует религию как инструмент контроля и давления. Запретная страсть просто не может закончиться ничем хорошим, но никто и представить не мог, что цена окажется столь высока.



«Цена страсти» — фильм для ценителей камерных триллеров, где любовь, ревность и фанатичная вера замешиваются в гремучий коктейль, способный взорваться в любой момент. Смотреть картину, главные роли в которой сыграли Чарли Ханнэм, Лив Тайлер и Патрик Уилсон, можно на видеосервисе Wink.

