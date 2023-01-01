Биография

Джеймс Грэй — режиссер, продюсер и сценарист. Обладатель премии «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля. Родился в Нью-Йорке 14 апреля 1969 года. Высшее образование получил в престижном Университете Южной Калифорнии, где изучал кинопроизводство и критику. В качестве курсовой работы снял короткометражную картину «Ковбои и ангелы», обратив на себя внимание продюсеров. В 1994 году представил первый полный метр «Маленькая Одесса», сценарий к которому написал сам. Выступил режиссером рекламы Bleu de Chanel с Гаспаром Ульелем в главной роли. Сегодня фильмография Джеймса Грэя насчитывает 14 работ, среди которых мелодрамы «Любовники» и «Роковая страсть», триллеры «Ярды» и «Хозяева ночи», сериал «Красная дорога», биографическая драма «Затерянный город Z», фантастическая картина «К звездам».