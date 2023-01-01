Отыграть назад
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Отыграть назад
8.92020, The Undoing 1 сезон
Триллеры, Драмы18+
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Отыграть назад (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Успешная женщина-психолог узнает, что ее муж что-то скрывает. Напряженная драма о супружеской лжи с Хью Грантом и Николь Кидман в главных ролях.

Грейс Фрейзер ведет тихую и спокойную жизнь. Ее сын учится в школе, муж работает в больнице врачом-онкологом, а она сама готовится к долгожданной публикации своей книги и активно участвует в организации школьного аукциона. Все кажется идеальным, пока однажды Грейс не встречает загадочную женщину по имени Елена. Спустя некоторое время Фрейзерам становится известно о ее трагической гибели, и возникают подозрения, что супруг Грейс может быть причастен к происшествию. Постепенно психолог начинает раскрывать мрачные тайны и узнает, как много секретов ее любимый человек скрывал от нее все это время.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отыграть назад»

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