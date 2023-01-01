Отыграть назад (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Успешная женщина-психолог узнает, что ее муж что-то скрывает. Напряже�нная драма о супружеской лжи с Хью Грантом и Николь Кидман в главных ролях.



Грейс Фрейзер ведет тихую и спокойную жизнь. Ее сын учится в школе, муж работает в больнице врачом-онкологом, а она сама готовится к долгожданной публикации своей книги и активно участвует в организации школьного аукциона. Все кажется идеальным, пока однажды Грейс не встречает загадочную женщину по имени Елена. Спустя некоторое время Фрейзерам становится известно о ее трагической гибели, и возникают подозрения, что супруг Грейс может быть причастен к происшествию. Постепенно психолог начинает раскрывать мрачные тайны и узнает, как много секретов ее любимый человек скрывал от нее все это время.



Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить напряженный триллер с элементами детектива «Отыграть назад». Сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на нашем видеосервисе! Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



Все сезоны сериала Отыграть назад смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.