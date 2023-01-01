Отыграть назад (сериал, 2020) смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
Успешная женщина-психолог узнает, что ее муж что-то скрывает. Напряже�нная драма о супружеской лжи с Хью Грантом и Николь Кидман в главных ролях.
Грейс Фрейзер ведет тихую и спокойную жизнь. Ее сын учится в школе, муж работает в больнице врачом-онкологом, а она сама готовится к долгожданной публикации своей книги и активно участвует в организации школьного аукциона. Все кажется идеальным, пока однажды Грейс не встречает загадочную женщину по имени Елена. Спустя некоторое время Фрейзерам становится известно о ее трагической гибели, и возникают подозрения, что супруг Грейс может быть причастен к происшествию. Постепенно психолог начинает раскрывать мрачные тайны и узнает, как много секретов ее любимый человек скрывал от нее все это время.
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Информация
Рейтинг
- СБРежиссёр
Сюзанна
Бир
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Хью
Грант
- Актёр
Эдгар
Рамирес
- Актёр
Ноа
Джуп
- ЛРАктриса
Лили
Рэйб
- МДАктриса
Матильда
Де Анджелис
- ЭААктёр
Эдан
Александр
- МДАктёр
Майкл
Дивайн
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- ИКАктёр
Исмаэль
Крус Кордова
- ДЭСценарист
Дэвид
Э. Келли
- ДХСценарист
Джин
Ханфф Корелиц
- СДПродюсер
Селия
Д. Костас
- ЛКХудожник
Лестер
Коэн
- ССХудожница
Синье
Сейлунд
- ЭДОператор
Энтони
Дод Мэнтл
- ЕГКомпозитор
Евгений
Гальперин