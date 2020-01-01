Отыграть назад (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Драматический мини-сериал о том, что даже психологу бывает трудно распознать хитроумные манипуляции абьюзивного партнера, с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях. Психотерапевтка Грейс Фрейзер живет на Манхеттене, у нее на подходе первая книга, успешная частная практика, не менее успешный муж-онколог Джонатан и любимый сын Генри. Но однажды все становится не так сказочно. Новую знакомую Грейс Елену находят мертвой, а Джонатан оказывается в числе подозреваемых и исчезает в неизвестном направлении. Куда он пропал, виновен ли он и так ли уже идеален брак Фрейзеров? Ответы на все эти вопросы ждут Грейс и вас в сериале «Отыграть назад» (2020), который можно смотреть онлайн в сервисе Wink.



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