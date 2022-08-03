Отыграть назад (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Экранизация детективного триллера с Николь Кидман и Хью Грантом. Смотрите 1 сезон сериала «Отыграть назад» в подписке Amediateka на Wink.



Чета супругов Фрейзер живет на Манхэттене. Красавица Грейс — модный и успешный психолог, Джонатан — хирург, а их сын Генри ходит в одну из самых престижных школ Америки. Супруги, кажется, вполне счастливы в браке и довольны жизнью, как вдруг некая женщина по имени Елена вторгается в их семью, преследуя Грейс в странной манере. Истинные намерения этой леди станут ясны только после обрушившейся на головы их маленького круга трагедии...



Сможет ли Грейс доказать полиции свою невиновность и самостоятельно обнаружить убийцу? Что станет с их браком после того, как ужасные новости вмешаются в ровное течение жизни? Смотрите сериал «Отыграть назад» в подписке Amediateka на Wink.

