Отыграть назад (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Экранизация детективного триллера с Николь Кидман и Хью Грантом. Смотрите 1 сезон сериала «Отыграть назад» в подписке Amediateka на Wink.
Чета супругов Фрейзер живет на Манхэттене. Красавица Грейс — модный и успешный психолог, Джонатан — хирург, а их сын Генри ходит в одну из самых престижных школ Америки. Супруги, кажется, вполне счастливы в браке и довольны жизнью, как вдруг некая женщина по имени Елена вторгается в их семью, преследуя Грейс в странной манере. Истинные намерения этой леди станут ясны только после обрушившейся на головы их маленького круга трагедии...
Сможет ли Грейс доказать полиции свою невиновность и самостоятельно обнаружить убийцу? Что станет с их браком после того, как ужасные новости вмешаются в ровное течение жизни? Смотрите сериал «Отыграть назад» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- СБРежиссёр
Сюзанна
Бир
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Хью
Грант
- Актёр
Эдгар
Рамирес
- Актёр
Ноа
Джуп
- ЛРАктриса
Лили
Рэйб
- МДАктриса
Матильда
Де Анджелис
- ЭААктёр
Эдан
Александр
- МДАктёр
Майкл
Дивайн
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- ИКАктёр
Исмаэль
Крус Кордова
- ДЭСценарист
Дэвид
Э. Келли
- ДХСценарист
Джин
Ханфф Корелиц
- СДПродюсер
Селия
Д. Костас
- ЛКХудожник
Лестер
Коэн
- ССХудожница
Синье
Сейлунд
- ЭДОператор
Энтони
Дод Мэнтл
- ЕГКомпозитор
Евгений
Гальперин