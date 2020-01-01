Отыграть назад (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
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О сериале
Драматический мини-сериал о том, что даже психологу бывает трудно распознать хитроумные манипуляции абьюзивного партнера, с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях. Психотерапевтка Грейс Фрейзер живет на Манхеттене, у нее на подходе первая книга, успешная частная практика, не менее успешный муж-онколог Джонатан и любимый сын Генри. Но однажды все становится не так сказочно. Новую знакомую Грейс Елену находят мертвой, а Джонатан оказывается в числе подозреваемых и исчезает в неизвестном направлении. Куда он пропал, виновен ли он и так ли уже идеален брак Фрейзеров? Ответы на все эти вопросы ждут Грейс и вас в сериале «Отыграть назад» (2020), который можно смотреть онлайн в сервисе Wink.
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Рейтинг
- СБРежиссёр
Сюзанна
Бир
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Хью
Грант
- Актёр
Эдгар
Рамирес
- Актёр
Ноа
Джуп
- ЛРАктриса
Лили
Рэйб
- МДАктриса
Матильда
Де Анджелис
- ЭААктёр
Эдан
Александр
- МДАктёр
Майкл
Дивайн
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- ИКАктёр
Исмаэль
Крус Кордова
- ДЭСценарист
Дэвид
Э. Келли
- ДХСценарист
Джин
Ханфф Корелиц
- СДПродюсер
Селия
Д. Костас
- ЛКХудожник
Лестер
Коэн
- ССХудожница
Синье
Сейлунд
- ЭДОператор
Энтони
Дод Мэнтл
- ЕГКомпозитор
Евгений
Гальперин