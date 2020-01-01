Отыграть назад. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Отыграть назад
1-й сезон
2-я серия
8.92020, The Undoing
Триллер, Драма18+
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Отыграть назад (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Драматический мини-сериал о том, что даже психологу бывает трудно распознать хитроумные манипуляции абьюзивного партнера, с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях. Психотерапевтка Грейс Фрейзер живет на Манхеттене, у нее на подходе первая книга, успешная частная практика, не менее успешный муж-онколог Джонатан и любимый сын Генри. Но однажды все становится не так сказочно. Новую знакомую Грейс Елену находят мертвой, а Джонатан оказывается в числе подозреваемых и исчезает в неизвестном направлении. Куда он пропал, виновен ли он и так ли уже идеален брак Фрейзеров? Ответы на все эти вопросы ждут Грейс и вас в сериале «Отыграть назад» (2020), который можно смотреть онлайн в сервисе Wink.

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Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отыграть назад»