Биография

Илья Баскин – советский и американский актер. Родился в городе Риге в Латвийской ССР 11 августа 1950 года. С детских лет хотел стать актером, окончив школу в родном городе, перебрался в Москву, чтобы стать студентом театрального вуза. Подал документы в Московское эстрадно-цирковое училище, окончил которое в 1971 году. Некоторое время проработал в оркестре под руководством Леонида Утесова, после получил место в труппе Московского театра миниатюр. За время своей жизни в СССР Баскин успел сняться в нескольких картинах, но во всех, кроме одной, он исполнил проходные эпизодические роли. Принес известность Илье Баскину сериал «Большая перемена», где он появился в роли ученика. Актер женат, супруга – Марина Баскина. У пары есть дочь Мишель. В 1976 году Баскин эмигрировал в Америку, где сумел построить успешную карьеру и получить гражданство. Работал в Голливуде, в общей сложности за время жизни в США снялся в более чем полусотне фильмов. Благодаря своей внешности и акценту часто появляется в ролях выходцев из России или СССР, как правило, играет второстепенных персонажей. Самыми известными можно назвать роли Ильи Баскина в таких проектах, как «Москва на Гудзоне», «Человек-паук – 2», «Касл», «Родина», «Трансформеры – 3». Также уже в годы после распада СССР появился в эпизодических ролях в нескольких российских сериалах.