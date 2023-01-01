WinkАркадий Кушлянский
Аркадий Кушлянский
- Карьера
- Продюсер
- Дата рождения
- 3 ноября 1924 г. (90 лет)
- Дата смерти
- 28 февраля 2015 г.
Фильмография
Продюсер
- 9.3
Александр Маленький1981, 94 минБесплатно
- 9.4
Юность Петра1980, 133 минБесплатно
- 9.5
В начале славных дел1980
- 8.1
Вооружен и очень опасен1978, 94 минБесплатно
- 9.4
Анискин и Фантомас1973, 128 минБесплатно
- 9.0
Любить человека1972
- 9.4
Минута молчания1971, 95 минБесплатно
- 8.8
У озера1970
- 9.6
Ошибка резидента1968
- 8.9
Журналист (1967)1967