Александр Маленький (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно
9.31981, Александр Маленький
Драмы, Военные94 мин18+
Сюжет
Май, 1945. Группа советских солдат помогает организовать жизнь детского дома для сирот-беженцев в немецком городке Бланкенгайме. Воины занимаются самыми обычными мирными делами: налаживают быт детишек, чинят им одежду и, конечно, воспитывают своих маленьких подопечных. Однажды на пороге детск�ого дома солдаты находят подкидыша и дают ему имя Александр Маленький. Но не было бы войны, если бы все шло гладко – в маленький мир героев вторгаются прятавшиеся в лесах фашистские подпольщики.
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ВФРежиссёр
Владимир
Фокин
- БТАктёр
Борис
Токарев
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- МКАктёр
Михаил
Кокшенов
- ОШАктёр
Олаф
Шнайдер
- УЛАктриса
Уте
Любош
- ДВАктёр
Джерри
Вольф
- ВШАктриса
Вальфриде
Шмитт
- НСАктёр
Николай
Скоробогатов
- ОБАктёр
Олаф
Боддойч
- ЯЛАктриса
Яна
Ленц
- ИКСценарист
Ингебург
Кретчмар
- ВФСценарист
Владимир
Фокин
- АКПродюсер
Аркадий
Кушлянский
- ДРПродюсер
Дитмар
Рихтер
- ТБМонтажёр
Тамара
Беляева
- СФОператор
Сергей
Филиппов
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев