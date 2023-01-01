Александр Маленький
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Александр Маленький

Александр Маленький (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

9.31981, Александр Маленький
Драмы, Военные94 мин18+

Сюжет

Май, 1945. Группа советских солдат помогает организовать жизнь детского дома для сирот-беженцев в немецком городке Бланкенгайме. Воины занимаются самыми обычными мирными делами: налаживают быт детишек, чинят им одежду и, конечно, воспитывают своих маленьких подопечных. Однажды на пороге детского дома солдаты находят подкидыша и дают ему имя Александр Маленький. Но не было бы войны, если бы все шло гладко – в маленький мир героев вторгаются прятавшиеся в лесах фашистские подпольщики.

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Информация

Страна
СССР, Германия
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Александр Маленький»

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