Минута молчания (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно
9.41971, Минута молчания
Драмы, Советские95 мин12+
Сюжет
На пути дорожных строителей в широком и бескрайнем поле встречается безымянная солдатская могила. Разрушить еe просто так невозможно. Рабочие решают перенести захоронение и поставить надгробие, которое несомненно заслужил защитник родины. Но как же узнать его имя? Разобраться в прошлом солдата поручают молодому рабочему Сергею Крашенинникову.
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ИШРежиссёр
Игорь
Шатров
- АКАктёр
Александр
Кавалеров
- ЮКАктёр
Юрий
Кузьменков
- Актёр
Иван
Лапиков
- ЕБАктёр
Евгений
Быкадоров
- ВИАктёр
Владимир
Иванов
- ЮКАктёр
Юрий
Катин-Ярцев
- ВСАктёр
Владимир
Селезнев
- ЛИАктриса
Лариса
Ильюшина
- ЛОАктриса
Лидия
Ольшевская
- НВАктёр
Николай
Волков мл.
- АРСценарист
Анатолий
Рыбаков
- АКПродюсер
Аркадий
Кушлянский
- ЕСПродюсер
Евгений
Сапов
- ГШМонтажёр
Галина
Шатрова
- ВАОператор
Владимир
Архангельский
- МФКомпозитор
Марк
Фрадкин