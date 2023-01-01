Минута молчания (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

На пути дорожных строителей в широком и бескрайнем поле встречается безымянная солдатская могила. Разрушить еe просто так невозможно. Рабочие решают перенести захоронение и поставить надгробие, которое несомненно заслужил защитник родины. Но как же узнать его имя? Разобраться в прошлом солдата поручают молодому рабочему Сергею Крашенинникову.



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