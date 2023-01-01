У озера (сериал, 1970) смотреть онлайн

Сезоны и серии
Сюжет
Фильм-размышление об ответственности человека перед другими людьми, родной природой и окружающим нас миром. А еще это история любви юной Леночки Барминой к взрослому солидному человеку, несущему на своих плечах тяжкий груз ответственности за деятельность огромного предприятия, стоящего прямо на берегу Байкала.
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Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb
- СГРежиссёр
Сергей
Герасимов
- ОЖАктёр
Олег
Жаков
- ВШАктёр
Василий
Шукшин
- НБАктриса
Наталья
Белохвостикова
- Актёр
Николай
Ерёменко мл.
- Актриса
Валентина
Теличкина
- СГАктёр
Сергей
Герасимов
- Актриса
Наталья
Аринбасарова
- МНАктёр
Михаил
Ножкин
- ВСАктёр
Вадим
Спиридонов
- НГАктриса
Наталья
Гвоздикова
- СГСценарист
Сергей
Герасимов
- АКПродюсер
Аркадий
Кушлянский
- ВРОператор
Владимир
Рапопорт
- ВАОператор
Владимир
Архангельский
- ИККомпозитор
Илья
Катаев