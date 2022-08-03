У озера. Серия 2
Wink
Сериалы
У озера
1-й сезон
2-я серия

У озера (сериал, 1970) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.91970, У озера. Серия 2
Драма, Фантастика12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Фильм-размышление об ответственности человека перед другими людьми, родной природой и окружающим нас миром. А еще это история любви юной Леночки Барминой к взрослому солидному человеку, несущему на своих плечах тяжкий груз ответственности за деятельность огромного предприятия, стоящего прямо на берегу Байкала.

Страна
СССР
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «У озера»