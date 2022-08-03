У озера (сериал, 1970) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.91970, У озера. Серия 1
Драма, Фантастика12+
Сезоны и серии
О сериале
Фильм-размышление об ответственности человека перед другими людьми, родной природой и окружающим нас миром. А еще это история любви юной Леночки Барминой к взрослому солидному человеку, несущему на своих плечах тяжкий груз ответственности за деятельность огромного предприятия, стоящего прямо на берегу Байкала.
СтранаСССР
ЖанрФантастика, Драма
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb
- СГРежиссёр
Сергей
Герасимов
- ОЖАктёр
Олег
Жаков
- ВШАктёр
Василий
Шукшин
- НБАктриса
Наталья
Белохвостикова
- Актёр
Николай
Ерёменко мл.
- Актриса
Валентина
Теличкина
- СГАктёр
Сергей
Герасимов
- Актриса
Наталья
Аринбасарова
- МНАктёр
Михаил
Ножкин
- ВСАктёр
Вадим
Спиридонов
- НГАктриса
Наталья
Гвоздикова
- СГСценарист
Сергей
Герасимов
- АКПродюсер
Аркадий
Кушлянский
- ВРОператор
Владимир
Рапопорт
- ВАОператор
Владимир
Архангельский
- ИККомпозитор
Илья
Катаев