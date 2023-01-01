У озера. Сезон 1
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У озера
1-й сезон

У озера (сериал, 1970) сезон 1 смотреть онлайн

8.91970, У озера. Сезон 1 2 серии
Драмы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Фильм-размышление об ответственности человека перед другими людьми, родной природой и окружающим нас миром. А еще это история любви юной Леночки Барминой к взрослому солидному человеку, несущему на своих плечах тяжкий груз ответственности за деятельность огромного предприятия, стоящего прямо на берегу Байкала.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «У озера»

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