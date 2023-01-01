Биография

Наталья Аринбасарова – актриса театра и кино, балерина. Она снималась у таких знаменитых режиссеров, как Н. Михалков, А. Кончаловский, С. Герасимов. Некоторые фильмы с участием артистки вошли в коллекцию «Золотого фонда» отечественного кинематографа. Будущая актриса родилась в Москве в 1946 г. Еще в детстве под впечатлением от просмотра ленты «Лебединое озеро» девочка решила стать профессиональной балериной. В 1956 г. семья обосновалась в Казахстане. Юная Наталья начала заниматься балетом в хореографической школе в г. Алма-Ате. Затем ее направили в Москву, где она обучалась балетному искусству в хореографическом училище при Большом театре. На последнем курсе в группу пришел начинающий режиссер А. Кончаловский, чтобы найти девушку на роль Алтынай в своем дипломном проекте «Первый учитель». Эта роль Натальи Аринбасаровой не только стала ее дебютом в кино, но и сделала молодую артистку популярной. После ошеломительного успеха девушка решила получить актерское образование и поступила во ВГИК. Руководитель курса С. Герасимов только ей давал разрешение на съемки в кинолентах. Диплом вуза актриса получила в 1971 г. Среди фильмов Натальи Аринбасаровой наиболее известными являются «Вкус хлеба», «Транссибирский экспресс», «Визит к Минотавру», «Нежданная любовь», «А.Л.Ж.И.Р.». На ее счету более 70 работ в кино.