Корабль пришельцев
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Корабль пришельцев

Корабль пришельцев (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

8.31985, Корабль пришельцев
Фантастика, Драмы87 мин0+

Сюжет

До полета Юрия Гагарина в космос – полгода. Пробный запуск космического корабля «Восток» оказался неудачным: ступень ракеты не отделилась, и корабль упал в районе Подкаменной Тунгуски. На поиски места аварии отправляется экспедиция – это необходимо, чтобы предотвратить взрыв. Тем временем метеоролог из Сибири присылает в Академию Наук письмо, в котором предпологает, что светящийся объект, замеченный в небе, может быть НЛО.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Фантастика, Драмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.7 IMDb