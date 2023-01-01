Корабль пришельцев (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно
8.31985, Корабль пришельцев
Фантастика, Драмы87 мин0+
Сюжет
До полета Юрия Гагарина в космос – полгода. Пробный запуск космического корабля «Восток» оказался неудачным: ступень ракеты не отделилась, и корабль упал в районе Подкаменной Тунгуски. На поиски места аварии отправляется экспедиция – это необходимо, чтобы предотвратить взрыв. Тем временем �метеоролог из Сибири присылает в Академию Наук письмо, в котором предпологает, что светящийся объект, замеченный в небе, может быть НЛО.
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыСоветские, Фантастика, Драмы
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Никоненко
- Актёр
Олег
Табаков
- ЕВАктриса
Екатерина
Воронина
- Актёр
Сергей
Никоненко
- РТАктёр
Райво
Трасс
- ВГАктёр
Валерий
Гатаев
- Актёр
Владимир
Стеклов
- Актриса
Наталья
Аринбасарова
- АНАктёр
Александр
Новиков
- АВАктёр
Алексей
Ванин
- Актриса
Ольга
Матешко
- АКПродюсер
Александр
Казачков
- АКОператор
Андрей
Кириллов
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев