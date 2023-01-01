Биография

Ольга Матешко – российская и советская актриса театра и кино. Родилась в 1947 году в украинском поселке Гостомеле. В школе увлекалась самодеятельностью, художественным чтением прозы и стихов. Ольга Матешко выбрала для поступления московский институт ВГИК и в 1969 году закончила его, став актрисой киностудии Довженко. В этом же году дебютировала на экранах в картине «Он и она». В 1970-х годах наибольшую известность актрисе принесли эти фильмы Ольги Матешко «В бой идут одни старики», «Три мушкетера». В последние годы она часто снимается в сериалах в эпизодических, но ярких ролях. В 1994 году к роли Ольги Матешко как актрисы добавилась еще роль преподавателя и телеведущей – артистка эмигрировала в США и работала в актерской академии, а также на телевидении, вела программы для эмигрантов из Украины на родном языке. В 2000-х годах Матешко вернулась в Россию. С первого курса ВКГИКа Ольга Матешко была неразлучна со своим будущим супругом Александром Итыгиловым, в 1971 году они поженились. Александр был режиссером и оператором. После аварии на Чернобыльской атомной станции он снимал документальный фильм о произошедших событиях, и его поразила лучевая болезнь. После смерти супруга в 45 лет Ольга больше не выходила замуж. Сын Ольги и Александра стал режиссером.