Рябины гроздья алые (сериал, 2009) смотреть онлайн
9.12009, Рябины гроздья алые 1 сезон
Мелодрама16+
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О сериале
После развода с мужем Анастасия увольняется из школы и устраивается работать с трудными детьми. Однажды ее вызывают в милицию, куда доставили 7-летнюю девочку, убежавшую от папы. Настя вызывает отца ребенка и отчитывает его. Не поняв друг друга, они расстаются врагами, случайная встреча заставляет Настю иначе посмотреть на ситуацию. Настя и Сергей начинают испытывать друг к другу симпатию, но перед ними появляются новые преграды.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- АИРежиссёр
Александр
Итыгилов мл.
- ЕДАктёр
Евгений
Дятлов
- МКАктриса
Мария
Куликова
- ЭКАктёр
Эвклид
Кюрдзидис
- Актёр
Вячеслав
Гришечкин
- Актриса
Ольга
Матешко
- АСАктриса
Анастасия
Сердюк
- ОААктриса
Ольга
Атанасова
- ВКАктёр
Влад
Кирякулов
- ИЦАктриса
Инна
Цымбалюк
- ЮВАктриса
Юлия
Волчкова
- ЮТСценарист
Юрий
Тарабанчук
- СБОператор
Сергей
Борденюк
- КГКомпозитор
Каха
Гварамадзе