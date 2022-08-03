Рябины гроздья алые
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Рябины гроздья алые

Рябины гроздья алые (сериал, 2009) смотреть онлайн

9.12009, Рябины гроздья алые 1 сезон
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После развода с мужем Анастасия увольняется из школы и устраивается работать с трудными детьми. Однажды ее вызывают в милицию, куда доставили 7-летнюю девочку, убежавшую от папы. Настя вызывает отца ребенка и отчитывает его. Не поняв друг друга, они расстаются врагами, случайная встреча заставляет Настю иначе посмотреть на ситуацию. Настя и Сергей начинают испытывать друг к другу симпатию, но перед ними появляются новые преграды.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.3 КиноПоиск