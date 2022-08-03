Рябины гроздья алые (сериал, 2009) смотреть онлайн

После развода с мужем Анастасия увольняется из школы и устраивается работать с трудными детьми. Однажды ее вызывают в милицию, куда доставили 7-летнюю девочку, убежавшую от папы. Настя вызывает отца ребенка и отчитывает его. Не поняв друг друга, они расстаются врагами, случайная встреча заставляет Настю иначе посмотреть на ситуацию. Настя и Сергей начинают испытывать друг к другу симпатию, но перед ними появляются новые преграды.

