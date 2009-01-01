Рябины гроздья алые (сериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Настя пытается пробиться сквозь стену отчуждения, выросшую между ней и сыном Антошкой после того, как она выгнала мужа Игоря. Теперь Антошка замкнулся и никому не доверяет. Сама главная героиня разочаровалась в жизни и просто плывет по течению, уже не надеясь встретить на своем пути порядочного, надежного и доброго мужчину, которого смогла бы полюбить...



Сериал Рябины гроздья алые 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.