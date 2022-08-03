Рябины гроздья алые. Сезон 1
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Рябины гроздья алые
1-й сезон

Рябины гроздья алые (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

9.12009, Рябины гроздья алые. Сезон 1 2 серии
Мелодрама16+

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1-й сезон

О сериале

Настя пытается пробиться сквозь стену отчуждения, выросшую между ней и сыном Антошкой после того, как она выгнала мужа Игоря. Теперь Антошка замкнулся и никому не доверяет. Сама главная героиня разочаровалась в жизни и просто плывет по течению, уже не надеясь встретить на своем пути порядочного, надежного и доброго мужчину, которого смогла бы полюбить...

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.3 КиноПоиск