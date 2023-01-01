Сон как жизнь (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно
8.92014, Сон как жизнь 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Восемь лет Женю преследует один и тот же сон: ей является сын, умерший при рождении, просит найти и забрать его. Растерянная Женя не понимает, где реальность: днем с мужем и мамой, или ночью, где сын тянет к ней ручки. Мать и супруг Евгении тревожатся и пичкают ее лекарствами. Но тревога Евгении лишь растет. Однажды ей в руки попадает завещание отца. Из текста бумаги следует, что все завещано внуку. Евгения решает, что это не простая случайность и решается узнать правду и отыскать свое дитя…
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- Режиссёр
Екатерина
Двигубская
- МДАктриса
Марина
Денисова
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- СААктёр
Святослав
Астрамович
- ОТАктёр
Олег
Ткачёв
- ЕГАктриса
Елена
Гиренок
- Актриса
Наталья
Аринбасарова
- МКАктёр
Максим
Кречетов
- ТМАктриса
Тамара
Миронова
- АПАктриса
Алеся
Пуховая
- Сценарист
Кира
Худолей
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ОБПродюсер
Ольга
Бутко
- ИГХудожник
Иван
Гайдуков
- ЕКОператор
Евгений
Козлов
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко