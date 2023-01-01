Сон как жизнь
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Сон как жизнь

Сон как жизнь (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.92014, Сон как жизнь 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Восемь лет Женю преследует один и тот же сон: ей является сын, умерший при рождении, просит найти и забрать его. Растерянная Женя не понимает, где реальность: днем с мужем и мамой, или ночью, где сын тянет к ней ручки. Мать и супруг Евгении тревожатся и пичкают ее лекарствами. Но тревога Евгении лишь растет. Однажды ей в руки попадает завещание отца. Из текста бумаги следует, что все завещано внуку. Евгения решает, что это не простая случайность и решается узнать правду и отыскать свое дитя…

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