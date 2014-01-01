Сон как жизнь. Серия 2
Сон как жизнь (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.02014, Сон как жизнь. Серия 2
Мелодрама12+

Вот уже восемь лет Жене постоянно снится ее умерший при рождении сын, который просит его отыскать и забрать к себе. Женя не знает, где ее настоящая жизнь: здесь, с мужем и мамой, или там, во сне, где сын протягивает к ней руки. Каждый раз, когда она видит мальчика во сне, у нее идет носом кровь. Эти сны внушают Жене уверенность, что ее ребенок жив. Муж и мать Жени очень обеспокоены. Они постоянно пичкают ее лекарствами, чтобы заглушить в Жене тоску по мальчику. А Женино чувство того, что ее сын жив и ждет от нее помощи, растет день ото дня…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

