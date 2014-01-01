Сон как жизнь (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыСон как жизнь1-й сезон2-я серия
Вот уже восемь лет Жене постоянно снится ее умерший при рождении сын, который просит его отыскать и забрать к себе. Женя не знает, где ее настоящая жизнь: здесь, с мужем и мамой, или там, во сне, где сын протягивает к ней руки. Каждый раз, когда она видит мальчика во сне, у нее идет носом кровь. Эти сны внушают Жене уверенность, что ее ребенок жив. Муж и мать Жени очень обеспокоены. Они постоянно пичкают ее лекарствами, чтобы заглушить в Жене тоску по мальчику. А Женино чувство того, что ее сын жив и ждет от нее помощи, растет день ото дня…
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- Режиссёр
Екатерина
Двигубская
- МДАктриса
Марина
Денисова
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- СААктёр
Святослав
Астрамович
- ОТАктёр
Олег
Ткачёв
- ЕГАктриса
Елена
Гиренок
- Актриса
Наталья
Аринбасарова
- МКАктёр
Максим
Кречетов
- ТМАктриса
Тамара
Миронова
- АПАктриса
Алеся
Пуховая
- Сценарист
Кира
Худолей
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ОБПродюсер
Ольга
Бутко
- ИГХудожник
Иван
Гайдуков
- ЕКОператор
Евгений
Козлов
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко