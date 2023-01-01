Ошибка резидента
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Ошибка резидента

Ошибка резидента (сериал, 1968) смотреть онлайн

9.61968, Ошибка резидента 1 сезон
Детективы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сотрудник западной разведки Михаил Тульев прибывает в СССР – он охотится за информацией об атомной промышленности, а также намерен вербовать новых агентов и «размораживать» старых. Скоро он попадает в поле зрение КГБ, и начинается напряженное противостояние спецслужб, в котором никто точно не знает – друг перед ним или враг.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Детективы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb