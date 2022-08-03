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Ошибка резидента
1-й сезон

Ошибка резидента (сериал, 1968) сезон 1 смотреть онлайн

9.61968, Ошибка резидента. Сезон 1 2 серии
Детектив12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сотрудник западной разведки Михаил Тульев прибывает в СССР – он охотится за информацией об атомной промышленности, а также намерен вербовать новых агентов и «размораживать» старых. Скоро он попадает в поле зрение КГБ, и начинается напряженное противостояние спецслужб, в котором никто точно не знает – друг перед ним или враг.

Страна
СССР
Жанр
Детектив

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.4 IMDb