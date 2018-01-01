Ошибка резидента (сериал, 1968) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыОшибка резидента1-й сезон2-я серия
9.61968, Ошибка резидента. Серия 2
Детектив12+
Сезоны и серии
О сериале
Сотрудник западной разведки Михаил Тульев прибывает в СССР – он охотится за информацией об атомной промышленности, а также намерен вербовать новых агентов и «размораживать» старых. Скоро он попадает в поле зрение КГБ, и начинается напряженное противостояние спецслужб, в котором никто точно не знает – друг перед ним или враг.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ВДРежиссёр
Вениамин
Дорман
- ГЖАктёр
Георгий
Жжёнов
- МНАктёр
Михаил
Ножкин
- ОЖАктёр
Олег
Жаков
- Актёр
Ефим
Копелян
- ЭШАктриса
Элеонора
Шашкова
- ВГАктёр
Владимир
Гусев
- ИМАктриса
Ирина
Мирошниченко
- ВЗАктёр
Вадим
Захарченко
- НПАктёр
Николай
Прокопович
- НГАктёр
Николай
Граббе
- АКПродюсер
Аркадий
Кушлянский
- БПМонтажёр
Берта
Погребинская
- МГОператор
Михаил
Гойхберг