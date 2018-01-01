Ошибка резидента (сериал, 1968) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сотрудник западной разведки Михаил Тульев прибывает в СССР – он охотится за информацией об атомной промышленности, а также намерен вербовать новых агентов и «размораживать» старых. Скоро он попадает в поле зрение КГБ, и начинается напряженное противостояние спецслужб, в котором никто точно не знает – друг перед ним или враг.



