Житие и вознесение Юрася Братчика (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно
7.91967, Житие и вознесение Юрася Братчика
Драмы80 мин18+
Сюжет
В давние времена голода и татарских набегов лицедей-сатирик Юрась Братчик появляется перед народом в облике Христа, и народ верит в чудо. Это событие решает использовать хитрый монах Босяцкий. Арестованного по приказу кардинала Юрася и его друзей - «апостолов», загримировав и одев в соответс�твующие одежды, выводят к народу. Голодный люд начинает молить о хлебе, и Юрась ведет толпу к закромам богатеев. Сбежав от кардинала, Юрась с друзьями укрывается в женском монастыре. С помощью народа они разбивают и напавших татар, и войско кардинала.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ВБРежиссёр
Владимир
Бычков
- ССРежиссёр
Сергей
Скворцов
- Актёр
Лев
Дуров
- Актёр
Илья
Рутберг
- ЛКАктёр
Лев
Круглый
- АСАктёр
Алексей
Смирнов
- ПКАктёр
Павел
Кормунин
- ЛРАктриса
Любовь
Румянцева
- ББАктёр
Болот
Бейшеналиев
- ВААктёр
Виктор
Авдюшко
- Актёр
Донатас
Банионис
- РШАктёр
Ростислав
Шмырев
- ВКСценарист
Владимир
Короткевич
- ВКМонтажёр
Вера
Коляденко
- АЗОператор
Анатолий
Заболоцкий
- ОККомпозитор
Олег
Каравайчук