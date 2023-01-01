Житие и вознесение Юрася Братчика (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В давние времена голода и татарских набегов лицедей-сатирик Юрась Братчик появляется перед народом в облике Христа, и народ верит в чудо. Это событие решает использовать хитрый монах Босяцкий. Арестованного по приказу кардинала Юрася и его друзей - «апостолов», загримировав и одев в соответс�твующие одежды, выводят к народу. Голодный люд начинает молить о хлебе, и Юрась ведет толпу к закромам богатеев. Сбежав от кардинала, Юрась с друзьями укрывается в женском монастыре. С помощью народа они разбивают и напавших татар, и войско кардинала.



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