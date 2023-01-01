WinkЛюбовь Румянцева
Любовь Румянцева
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 18 апреля 1943 г. (77 лет)
- Дата смерти
- 18 ноября 2020 г.
Фильмография
Актриса
- 8.7
Испытание верностью2012Бесплатно
- 7.9
Птицы без гнезд1996, 85 минБесплатно
- 8.4
Маринка, Янка и Тайны Королевского Замка1976, 79 минБесплатно
- 9.2
Батька1971, 88 минБесплатно
- 9.0
Мировой парень1971, 75 минБесплатно
- 9.3
Годен к нестроевой1968, 72 минБесплатно
- 7.9
Житие и вознесение Юрася Братчика1967, 80 минБесплатно
- 9.0
Альпийская баллада1965, 88 минБесплатно