Годен к нестроевой (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно
9.31968, Годен к нестроевой
Комедии72 мин12+
Сюжет
Новобранец Владимир Данилин с аттестацией «годен к нестроевой» попадает к старшине связи Качуре и определяется в ездовые. Не имея опыта общения с лошадьми, Данилин часто попадает в комические ситуации. Но война есть война - и вскоре Владимир становится настоящим солдатом.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb