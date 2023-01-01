Годен к нестроевой (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Новобранец Владимир Данилин с аттестацией «годен к нестроевой» попадает к старшине связи Качуре и определяется в ездовые. Не имея опыта общения с лошадьми, Данилин часто попадает в комические ситуации. Но война есть война - и вскоре Владимир становится настоящим солдатом.



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